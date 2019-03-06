Siirt'te Seçim Güvenliği Toplantısı

Siirt'te seçim güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.

Siirt'te seçim güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.





Siirt Valisi Fuat Ali Atik, valilikte düzenlenen toplantı öncesinde yaptığı konuşmada, 31 Mart yerel seçimlerin huzur ve güven ortamında gerçekleştirilmesi için her türlü tedbirin alınacağını söyledi.





Seçmenin hür iradesi ile oyunu kullanması için alınacak tedbirleri görüştüklerini belirten Atik, "Vatandaşımızın, seçme ve seçilme hakkını hiç bir baskı altında kalmadan ve hiçbir yönlendirmeye maruz bırakılmadan kendi özgür iradeleri ile oy kullanmalarının tesisi için her türlü güvenlik tedbirini alıyoruz." dedi.





Toplantıya, Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat, Garnizon Komutan Vekili Albay Mehmet Fevzi Kenasarı, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Erol Ürküt, İl Seçim Kurulu Başkanı Saim Karakaya ile kaymakamlar katıldı.

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