Siirt'te Seçim Güvenliği Toplantısı Yapıldı

Siirt'te seçim güvenliği toplantısı, Vali Ali Fuat Atik başkanlığında gerçekleştirildi.

Siirt'te seçim güvenliği toplantısı, Vali Ali Fuat Atik başkanlığında gerçekleştirildi.



Önümüzdeki günlerde yapılacak olan yerel seçimlerin Siirt'te huzur ve güven ortamında geçmesi için alınacak tedbirlerin ve yapılacak çalışmaların görüşüldüğü seçim güvenliği toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Vali Atik, seçim sürecinin, Siirt'te huzur ve güven içerisinde yapılması için her türlü güvenlik tedbirinin alındığını, seçim öncesi, seçim sırası ve seçim sonrasında alınması gereken tedbirlerle ilgili çalışmaların hassasiyetle yürütüldüğünü dile getirdi. Mahalli idareler seçiminin hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Atik, "Vatandaşlarımızın, seçme ve seçilme haklarını huzur ve güven içinde, hiç bir baskı altında kalmadan ve hiçbir yönlendirmeye maruz bırakılmadan, kendi özgür iradeleri ile oy kullanmalarının tesisi için her türlü güvenlik tedbirini alıyoruz" dedi.



Siirt Valiliği toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, Vali Atik'in yanı sıra Garnizon Komutan Vekili Albay Mehmet Fevzi Kenasarı, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Erol Ürküt, Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, İl Seçim Kurulu Başkanı Saim Karakaya, ilçe kaymakamları, güvenlik birimleri ile diğer yetkilileri katıldı.



Toplantı, yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi. - SİİRT

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