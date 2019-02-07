Son Dakika Haberleri: Siirt'te Seçim Koordinasyon Merkezi Kuruldu

Siirt'te Seçim Koordinasyon Merkezi Kuruldu

19 dakika önce

Siirt Valiliği tarafından Seçim Koordinasyon Merkezi kuruldu.

Siirt'te Seçim Koordinasyon Merkezi Kuruldu, System.String[]
Siirt Valiliği tarafından Seçim Koordinasyon Merkezi kuruldu.

Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerin güven ve huzur ortamında yürütülmesi, kamu güvenliğinin sağlanması ve kurumlar arası koordinasyonun sağlanması amacıyla Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezileri bünyesinde, 24 saat esasına göre çalışacak şekilde Seçim Koordinasyon Merkezi'nin kurulduğu belirtildi. - SİİRT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:13 Kaynak: İHA

Huzur, Siirt Valiliği, Güncel
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