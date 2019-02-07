Siirt'te Seçim Koordinasyon Merkezi Kuruldu
19 dakika önce
Siirt Valiliği tarafından Seçim Koordinasyon Merkezi kuruldu.
Siirt Valiliği
tarafından Seçim Koordinasyon Merkezi kuruldu.
Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerin güven ve huzur ortamında yürütülmesi, kamu güvenliğinin sağlanması ve kurumlar arası koordinasyonun sağlanması amacıyla Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezileri bünyesinde, 24 saat esasına göre çalışacak şekilde Seçim Koordinasyon Merkezi'nin kurulduğu belirtildi. - SİİRT
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:13 Kaynak: İHA
Eski AK Parti'lilerin Yeni Bir Parti Kurması İçin Tek Şart Var
HDP'nin Aday Tanıtım Toplantısında PKK Propagandası Yapan 16 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı
AİHM, Hendek Eylemleri İddialarını Kabul Etmedi
Unutulan İkramiyeler 5 Yılda 243 Milyon Lirayı Aştı