Siirt'te Seçim Koordinasyon Merkezi Kuruldu
1 saat önce
Siirt'te seçim güvenliğinin sağlanması amacıyla Seçim Koordinasyon Merkezi kuruldu.
Siirt
'te seçim güvenliğinin sağlanması amacıyla Seçim Koordinasyon Merkezi kuruldu.
Valilikten yapılan açıklamada, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerin huzur ve güven ortamında gerçekleştirilmesi, kamu güvenliğinin ve kurumlar arası koordinasyonun sağlanması amacıyla Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezleri (GAMER) bünyesinde, 24 saat esasına göre çalışacak Seçim Koordinasyon Merkezi'nin kurulduğu bildirildi.
Açıklamada, Seçim Koordinasyon Merkezi'ne 05521923056 mobil, 0 484 2232030 - 0 484 2232030 sabit telefon hattı ve gamersiirt@icisleri.gov.tr mail adreslerinden 24 saat ulaşılabileceği belirtildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:16 Kaynak: AA
Bakan Yardımcılarına da Özel Konut Tahsil Edildi
Son Dakika! Kartal'da Çöken Binadaki Ölü Sayısı 14'e Yükseldi
Son Dakika! Gençlik ve Spor Bakanlığı 3 Bin 243 Kişiyi İşe Alacak
Son Dakika! Kılıçdaroğlu Maltepe'de Hemşehrisini Aday Gösterdi, İlçe Örgütü Ankara'ya Doğru Yürüyüşe Geçti