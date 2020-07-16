Siirt'te şehit özel harekat polisleri, memleketlerine uğurlandı - Son Dakika

Siirt'te şehit özel harekat polisleri, memleketlerine uğurlandı

SİİRT'in Pervari ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan özel harekat polisleri Muhammed Demir (31) ve Anıl Kemal Kurul (29), İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.

SİİRT'in Pervari ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan özel harekat polisleri Muhammed Demir (31) ve Anıl Kemal Kurul (29), İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.

Pervari ilçesi Doğan köyü kırsalında dün gece sürdürülen, 'Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan 2020-23 Operasyonu'nda, güvenlik güçleriyle, PKK'lı teröristler arasında sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada 4 özel harekat polisi yaralandı. Yaralı polisler, bölgeye sevk edilen helikopterle alınarak, Şırnak'ta hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan özel harekat polisleri 1 çocuk babası Muhammet Demir ve 1 çocuk babası Anıl Kemal Kurul, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.

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Şehitlerin cenazesi Şırnak'ta yapılan otopsinin ardından memleketlerine uğurlanmak üzere Siirt'e getirildi. Siirt İl Emniyet Müdürlüğü'nde şehitler için yapılan uğurlama törenine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, şehit Muhammed Demer'in eşi Hilal Demir, şehit Alın Kemal Kurul'un eşi Hülya Kurul, şehitlerin silah arkadaşları, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.

EŞLERİNİ GÖZYAŞLARIYLA UĞURLADILAR

Tören, şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutunun ambulanstan alınarak musalla taşına konulmasıyla başladı. Şehitlerin özgeçmişinin okunmasının ardından dua okunup, şehitler için helallik istendi. Törende 2 yaşındaki kızı Afra ile birlikte şehit eşini uğurlayan Hilal Demir, "Ben onu görmek istiyorum. Kalk, Muhammed. Yapma bunu, Kızımız 2 yaşına basacak. Muhammed, bunu bize yapma" diyerek gözyaşı döktü. Eşinin uğurlama törenine bebeği Öykü ile birlikte gelen şehit Anıl Kemal Kurtul'un eşi Hülya Kurtul, gözyaşlarına hakim olmadı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eşitlerin eşine başsağlığı dileğinde bulundu.

Törenin ardından şehit özel harekat polisleri Muhammet Demir'ın naaşı Sivas'a, Anıl Kemal Kurtul'un naaşı Hatay'a gönderildi.


- Siirt
Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 11:33 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Siirt'te şehit özel harekat polisleri, memleketlerine uğurlandı - Son Dakika
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