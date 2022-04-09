Siirt'te Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla fidan dikildi - Son Dakika
Üye Girişi

Siirt'te Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla fidan dikildi

09.04.2022 18:37
Siirt'te Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla fidan dikildi

Siirt'te Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla 177 fidan toprakla buluştu.

Siirt'te Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla 177 fidan toprakla buluştu.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, İl Emniyet Müdürlüğü Polis Özel Harekat Eğitim Atış Poligonu yerleşkesinde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, şehit polisler anısına 177 fidan dikildiğini söyledi.

Siirt'te yeşil alanlarının arttırılmasına yönelik yapılan çalışmalara destek veren tüm kişi ve kurumlara teşekkür eden Hacıbektaşoğlu, "Gelecek nesillere bırakacağımız en güzel miras ormanlardır." diye konuştu.

Daha sonra fidanlar toprakla buluşturuldu, can suyu verildi.

Etkinliğe İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, Siirt 3. Komando Tugay Komutan Yardımcısı Albay Gaffar Gören, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, Siirt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tekin Şahin ve vatandaşlar katıldı.

Siirt'te Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla fidan dikildi
Siirt'te Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla fidan dikildi
Siirt'te Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla fidan dikildi

YORUMLAR
500
Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor

Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siirt'te Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla fidan dikildi - Son Dakika


Son Dakika
18:41 Yürüyüşe çıkan genç kız, 7 köpeğin saldırısına uğradı
18:23 İngiltere Başbakanı Johnson, Kiev'e gelerek Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü
18:12 Çaykur Rizespor, sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup etti! Fenerbahçe-Galatasaray maçının önemi daha da arttı
18:02 Real Madrid mağlubiyeti sonrası Chelsea'den büyük başarı
17:35 Kinder çikolata ürünlerinde Salmonella bakterisi bulunmuştu! Belçika, Ferrero şirketine ait fabrikayı geçici olarak kapattı
17:31 Jaap Uilenberg'in sert eleştirdiği TFF'den yanıt geldi: Bu saygısızca ve haddini aşan açıklamalarını kabul etmiyoruz
17:23 Ali Koç'tan kürsüde Uğur Dündar'a gönderme: Kovaladığımız insanlar sayenizde kulübe giriyor, dikkat edin
17:15 Malatya'da 5.2 şiddetinde deprem meydana geldi! Sarsıntı çevre illerde hissedildi
17:08 Yeni başkan Uğur Dündar oldu! Fenerbahçe'nin sosyal medya paylaşımı tepki çekti
16:52 Askeri araçla otomobil çarpıştı: 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 18:52:17. #1.12#
SON DAKİKA: Siirt'te Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla fidan dikildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement