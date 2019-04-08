Siirt'te Şehit Polisler İçin Mevlit Okundu

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Polis Haftası etkinlikleri kapsamında şehitler için mevlit okutuldu.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Polis Haftası etkinlikleri kapsamında şehitler için mevlit okutuldu.



Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Siirt İl Emniyet Müdürlüğü tarafından şehitler için mevlit okutuldu. Merkez Ebu'l Vefa Camii'nde düzenlenen programa Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, kurum amirleri, polis teşkilatı ve vatandaşlar katıldı. Program, İl Müftüsü Ahmet Altıok tarafından Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Din görevlileri tarafından okunan mevlit ve ilahilerin ardından, Altok hatim duasını okudu. Cami çıkışında vatandaşlarla tokalaşıp sohbet eden İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, katılım gösteren vatandaşlara teşekkür etti.



Mevlit programının ardından emniyet personeli tarafından vatandaşlara lokum ve gül suyu ikram edildi. - SİİRT

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