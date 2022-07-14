Siirt'te şehit yakınları ve gaziler bir araya geldi

Siirt'te şehit aileleri ve gaziler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda bir araya geldi.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt İl Özel İdaresi Eğitim Dinlenme Tesisleri'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, devletin tüm imkanlarıyla her zaman şehit ve gazi ailelerinin yanında olduğunu söyledi.

Devletin içine sızan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz 2016'da sinsice planladığı hain darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçtiğini dile getiren Hacıbektaşoğlu, "251 vatan evladının şehit düştüğü o gece dünyanın en büyük ihanetini ve bu ihanete karşı kazanılan zaferin gururunu aynı anda yaşadık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu ve aziz milletimizin milli iradeye sahip çıkması, karanlık güçlerin maşası olan hain darbecilerin emellerini kursağında bıraktı. 15 Temmuz'da bir destan yazıldı." dedi.

15 Temmuz'da milletin darbeci ve arkalarındaki karanlık odaklara Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Kutü'l Amare'den Kurtuluş Savaşı'na uzanan şanlı bir tarihi canı pahasına dünyaya bir kez daha hatırlattığını belirten Hacıbektaşoğlu, devletin tüm kurumları, güvenlik güçleri ve asil milletin dua ve destekleriyle ülkenin bekasına, birliğine, huzuruna ve geleceğine kasteden FETÖ, PKK ve bütün terör örgütlerine karşı mücadelesinin kararlılıkla süreceğini anlattı.

"Siirt ilimiz, güvenlik ve asayiş bakımından örnek bir ildir. Bu birliği, bu beraberliği bozmaya çalışan, aramıza nifak tohumları ekmeye gayret gösteren fitneci ve hainler asla kötü emellerine ulaşamayacaklardır. Huzur ve güven ortamında, ilimizi bulunduğu yerden daha ileriye götürmek, vatandaşlarımıza daha iyi bir yaşam kalitesi sunacak ortamı hazırlamak için, hep birlikte el ele ve gönül gönülle bu hedefe doğru yürümeliyiz." ifadelerini kullanan Hacıbektaşoğlu, şehit ve gazileri rahmet ve minnetle andıklarını kaydetti.

Programa, Siirt Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Çetiner, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, Siirt 3. Komando Tugay Komutan Vekili Yarbay Ertunç Emre Dertli, şehit yakınları ve gaziler katıldı.