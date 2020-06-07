Siirt'te serinlemek için girdiği Çay'da kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

Siirt'te serinlemek için girdiği Çay'da kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Siirt'te serinlemek için girdiği Botan Çayı'nda akıntıya kapılarak kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Siirt'te serinlemek için girdiği Botan Çayı'nda akıntıya kapılarak kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, eski Siirt- Eruh karayolu yolu yakınlarındaki Botan Çayı'nda yaşandı. İdris Atunç (27), serinlemek için girdiği Çay'da akıntıya kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan uzun çalışmalar sonunda Atunç'un cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan ceset, otopsi işlemleri için Siirt Devlet Hastanesi kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor. - SİİRT

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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