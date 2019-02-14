Son Dakika Haberleri: Siirt'te Sevgililer Günü'nde 12 Çiftin Nikahı Kıyıldı

Siirt'te Sevgililer Günü'nde 12 Çiftin Nikahı Kıyıldı

24 dakika önce

SİİRT'te 14 Şubat Sevgililer Günü'nde dünyaevine girmek isteyen 12 çiftin nikahı kıyıldı.

Siirt'te Sevgililer Günü'nde 12 Çiftin Nikahı Kıyıldı, System.String[]
SİİRT'te 14 Şubat Sevgililer Günü'nde dünyaevine girmek isteyen 12 çiftin nikahı kıyıldı.

14 Şubat Sevgililer Günü'nde nikah kıymak isteyen 12 çift, aylar önce Siirt Belediyesi Evlendirme Dairesi'ne gelerek randevü oluşturdu. Evlilik yıl dönümlerini 14 Şubat Sevgililer Günü'nde kutlamak isteyen çiftlerin bugün nikahları kıyıldı. Siirt Belediyesi Evlendirme Dairesi Memuru Bayram Acar, 14 Şubat için randevu alan 12 çiftin nikahlarını kıydıklarını belirterek, "14 Şubat Sevgililer Günü'nü anlamlı hale getirmek ve unutulmaz kılmak isteyen için çiftler evlilik tarihlerini bugüne denk getirdi. Nikahlarını 14 Şubat'ta kıydırmak isteyen çiftlerden bazıları başvurularını 6 ay öncesinden yaptı. Belediye olarak nikahını kıydığımız çiftlere günün anısına içinde Kur'an-ı Kerim, aile ilmihali, seccade ve aile hayatını anlatan kitap hediye ediyoruz" dedi.

- Siirt

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 05:13 Kaynak: DHA

14 Şubat, Sevgililer Günü, Siirt, Güncel
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