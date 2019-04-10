Son Dakika Haberleri: Siirt'te Seyir Halindeki Araç Alev Aldı

Siirt'te Seyir Halindeki Araç Alev Aldı

1 saat önce

Siirt'te seyir halindeki bir araç aniden alev aldı.

Siirt'te Seyir Halindeki Araç Alev Aldı, System.String[]
Siirt'te seyir halindeki bir araç aniden alev aldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda araç kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Siirt Küçük Sanayi Sitesi'nde seyir halindeki 21 ER 484 plakalı hafif ticari araç aniden alev alarak yanmaya başladı. Sürücüsünün son anda çıkmayı başardığı aracı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda araç kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:24 Kaynak: İHA
Siirt, 3. Sayfa
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