Üye Girişi
Seyir halindeki araç alev alev yandı - Son Dakika

Seyir halindeki araç alev alev yandı

18.02.2022 19:18
Seyir halindeki araç alev alev yandı

Siirt'te seyir halindeki bir otomobil aniden alev aldı.

Siirt'te seyir halindeki bir otomobil aniden alev aldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, araç kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Siirt- Kurtalan karayolunda 56 AS 004 plakalı araç aniden alev alarak yanmaya başladı. Sürücü, otomobilden son anda çıkmayı başardı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda araç kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Selami Deniz/ İHA)

Seyir halindeki araç alev alev yandı
Seyir halindeki araç alev alev yandı
Seyir halindeki araç alev alev yandı
Seyir halindeki araç alev alev yandı
Seyir halindeki araç alev alev yandı

YORUMLAR
500
Kız kaçırma nedeniyle başlayan 2 kişinin öldüğü kavganın görüntüleri çıktı! Kız kaçırma nedeniyle başlayan 2 kişinin öldüğü kavganın görüntüleri çıktı! Okyanusun ortasında Porschelar, Bentleylar, Audiler cayır cayır yanıyor! Yangın çıkan kargo gemisi okyanusun ortasında Okyanusun ortasında Porschelar, Bentleylar, Audiler cayır cayır yanıyor! Yangın çıkan kargo gemisi okyanusun ortasında Hep bizde mi olacak? Bu kez akaryakıta zam haberi İngiltere'den! Hep bizde mi olacak? Bu kez akaryakıta zam haberi İngiltere'den!

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Otomobil, Tragger, Siirt, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Seyir halindeki araç alev alev yandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
19:38 17 yaşında 5 aylık hamileydi! İrem Bahçe'nin ölümüyle ilgili 7 aile üyesi için ağırlaştırılmış müebbet istendi
19:36 Son Dakika: Ülkemizde 18 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 264 kişi vefat 87 bin 411 yeni vaka tespit edildi
19:35 Vladimir Putin, sığınmacılarına kabulü için bölgeye en güvendiği ismi yolluyor!
19:32 Son Dakika: Ukrayna'nın doğusunda büyük patlama!
19:31 Futbolcu Arda Turan'dan inanılmaz jest! Kafe çalışanı gence 4 milyon liralık arabasını verdi
18:43 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Erdoğanı arayarak tebrik etti! Türkiye'nin NATO'ya katılmasının 70. yılı olmuş
18:33 16 yaşındaki Sıla'yı katleden katil zanlısı Hüseyin Can Gökçek'le ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı! Hafif derecede zeka gerililiği tanısı konulmuş!
18:05 Final maçı öncesi büyük gerginlik! Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları birbirine girdi
17:36 Taraftar, Megastar 'Geççek' şarkısıyla ayaklandı! Sosyal medya bu paylaşımlarla yıkılıyor
17:31 Aslan, transfer ataklarına erken başladı! Rus sol bek, yeni sezonda Galatasaray forması giyecek
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 19:51:44. #1.13#
SON DAKİKA: Seyir halindeki araç alev alev yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement