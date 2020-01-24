Siirt'te seyir halindeki araç kül oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te seyir halindeki araç kül oldu - Son Dakika

Siirt'te seyir halindeki araç kül oldu

6 saat önce

Siirt'te seyir halindeki araç yandı, olayda maddi hasar meydana geldi.

Siirt'te seyir halindeki araç kül oldu, System.String[]

Siirt'te seyir halindeki araç yandı, olayda maddi hasar meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, Siirt Kurtalan karayolunda seyir halindeki Sabahattin E. yönetimindeki 56 AE 576 plakalı araçta yangın çıktı. Araç sürücüsü Sabahattin E., seyir halindeyken aracın ön tarafından çıkan dumanı fark etmesiyle aracı sağa çekerek indi. Sürücü itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Siirt Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yanan araca müdahale ederek uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Araçta yangının çıkış nedeninin elektrik kontağından olduğu öğrenildi.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kurtalan, Siirt, Araç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 12:13 Kaynak: İHA
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