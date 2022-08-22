Kaza, Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Kayabağlar Beldesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen yolcu minibüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kısa süre içerisinde alevler içinde kalan minibüsün içerisinde bulunan sürücü ve yanındaki yolcu kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak kurtuldu.

Kaynak: İHA

Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Siirt'te minibüs alev aldı, 2 kişi yanmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika

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