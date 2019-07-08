Siirt'te seyir halindeki otobüste yangın çıktı
7 dakika önce
Siirt'te işçileri taşıyan seyir halindeki otobüste yangın çıktı.
Siirt
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 02:56 Kaynak: AA
'te işçileri taşıyan seyir halindeki otobüste yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, bir maden firmasında çalışanları taşıyan Rasim Ant yönetiminde 34 CDE 281 plakalı otobüs, Siirt- Şirvan
kara yolunda seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın büyümeden söndürüldü.
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