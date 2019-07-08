Son Dakika Haberleri: Siirt'te seyir halindeki otobüste yangın çıktı
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Siirt'te seyir halindeki otobüste yangın çıktı

7 dakika önce

Siirt'te işçileri taşıyan seyir halindeki otobüste yangın çıktı.

Siirt'te seyir halindeki otobüste yangın çıktı, System.String[]
Siirt'te işçileri taşıyan seyir halindeki otobüste yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, bir maden firmasında çalışanları taşıyan Rasim Ant yönetiminde 34 CDE 281 plakalı otobüs, Siirt- Şirvan kara yolunda seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın büyümeden söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 02:56 Kaynak: AA
Şirvan, Siirt, İşçi, Güncel
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