Siirt'te sezonun ilk kırmızı mercimek hasadı yapıldı - Son Dakika
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Siirt'te sezonun ilk kırmızı mercimek hasadı yapıldı

04.06.2022 12:31
Siirt'te sezonun ilk kırmızı mercimek hasadı yapıldı

Siirt'te sezonun ilk kırmızı mercimek hasadına başlandı.

Siirt'te sezonun ilk kırmızı mercimek hasadına başlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, bir tarlada çiftçilerle mercimek hasadına katıldı.

Demirhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl kuraklık nedeniyle 125 bin dekar alanda 15 bin ton üretimin yapıldığı mercimekte bu yıl 25 bin ton rekolte hedeflediklerini söyledi.

Teknik destek ve çalışmalarla son 3 yılda üretim alanında artış sağlandığını dile getiren Demirhan, 2 yıl önce 70 bin dekar alanda yapılan mercimek üretiminin yıllara göre arttığını belirtti.

İlin geçen yıl kırmızı mercimek üretimiyle Türkiye'de 4. sırada yer aldığını anlatan Demirhan, şöyle devam etti:

"Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi ve Bakanlık tarafından kırmızı mercimeğe verilen genel desteklemelerle ilimizde kırmızı mercimek üretim alanı son 3 yılda yüzde 100'ün üzerinde artış göstermiş. Yapılan çalışmalarla bu üretim yılı için 111 bin 400 kilogram sertifikalı mercimek tohumu dağıtımı yapılarak ilimizde çeşitli sebeplerle ekilmeyen arazilerin ekimi sağlanmıştır. Dağıtımı yapılan tohumlar yaklaşık 10 bin dekar alanda toprakla buluşturularak kırmızı mercimek üretiminin artışı sağlanmıştır."

Siirt'te sezonun ilk kırmızı mercimek hasadı yapıldı
Siirt'te sezonun ilk kırmızı mercimek hasadı yapıldı
Siirt'te sezonun ilk kırmızı mercimek hasadı yapıldı
Siirt'te sezonun ilk kırmızı mercimek hasadı yapıldı
Siirt'te sezonun ilk kırmızı mercimek hasadı yapıldı

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Kaynak: AA

Siirt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirt'te sezonun ilk kırmızı mercimek hasadı yapıldı - Son Dakika

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