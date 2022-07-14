Sıcaktan bunalan kaplumbağaya böyle su içirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Sıcaktan bunalan kaplumbağaya böyle su içirdi

14.07.2022 15:14

Sıcaktan bunalan kaplumbağaya böyle su içirdiSİİRT Siirt'te bir vatandaş, sıcaktan bunalan kaplumbağaya pet şişede su içirdi.

Sıcaktan bunalan kaplumbağaya böyle su içirdi

SİİRT Siirt'te bir vatandaş, sıcaktan bunalan kaplumbağaya pet şişede su içirdi.

Siirt'te bir vatandaş, sıcaktan bunalan kaplumbağaya pet şişe de su içirip, susuzluğunu giderdi. O anları da cep telefonu kameralarına saniye kaydeden vatandaş, herkesin takdirini topladı. Siirt'te bir kişi, yolda hareketsiz halde bir kaplumbağa gördü. Sıcaklığın 39 dereceyi bulduğu kentte güneşin altında kalan kaplumbağanın susadığını düşünen hayvansever, eline aldığı pet şişeyle kaplumbağanın yanına gitti. Yanına yaklaşan kişiyi gören kaplumbağa önce kabuğuna çekildi, ardından suyu görünce tekrar çıkıp kendisine uzatılan sudan içti.

Sıcaktan hareketsiz duran kaplumbağaya su içirilmesi, hayvansever vatandaşların takdirini kazandı.

YORUMLAR
500
DİYARBAKIR - Sıcaktan bunalan çocuklar, süs havuzunda serinliyor DİYARBAKIR - Sıcaktan bunalan çocuklar, süs havuzunda serinliyor Muş'ta sıcaktan bunalan çocuklar çareyi çayda serinlemekte buldu Muş'ta sıcaktan bunalan çocuklar çareyi çayda serinlemekte buldu
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sıcaktan bunalan kaplumbağaya böyle su içirdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:09 Paul Pogba'nın "Nusret tarzı" videosu sosyal medyayı salladı! Paylaşıma beğeni yağdı
15:35 Psikolojisi bozuk olan asker, hava değişimi iznine geldiği evde babasını öldürdü, annesi ile kardeşini yaraladı
15:31 İmamoğlu protesto edildi! Saraçhane'de bulunan İBB binasının önüne "İstanbul'a hoş geldin" yazılı pankart asıldı
15:30 Nez kendini kaybetti, cinsel ilişkiye girdiği yerleri açıkladı! "Ben kıskanç bir kadın değilim, açık ilişki yaşamak istiyorum"
15:22 Cinayet şüphelisi Tokatspor Başkanı, Nazmi Arıkanı öldürdü mü? Ufuk Akçekaya'nın ifadesi ortaya çıktı
15:14 İskeçe Müftüsü Ahmet Mete vefat etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan eşini aradı
14:49 Şef Mehmet Yalçınkaya'dan MasterChef'te "Hayır" oyu kullandığı yarışmacıya iş teklifi
14:35 Manchester United kasanın ağzını açtı! Frenkie De Jong için dudak uçuklatan bedel
14:03 Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko sahaya çıkıyor! İşte THY EuroLeague'de ilk hafta programı...
13:43 Aleyna Tilki'yi koruyan Nez Demet Akalın'a ateş püskürdü: Bazı isimler benim adımın yanında olmamalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2022 16:24:20. #1.11#
SON DAKİKA: Sıcaktan bunalan kaplumbağaya böyle su içirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement