Siirt'te silah kaçakçılarına darbe - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te silah kaçakçılarına darbe - Son Dakika

Siirt'te silah kaçakçılarına darbe

6 saat önce

Siirt'te düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda, 12 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken 2 zanlı gözaltına alındı.

Siirt'te silah kaçakçılarına darbe, System.String[]

Siirt'te düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda, 12 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken 2 zanlı gözaltına alındı.


Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, T.G. ve C.A.'nın Batman'dan Siirt'in Kurtalan ilçesine çok sayıda ruhsatsız tabanca getirerek piyasaya süreceği bilgisi üzerine operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, şüphelilerin Siirt-Batman il sınırında müşterilerle buluşacağı bilgisi alındı. Kurtalan ilçesine bağlı Yunuslar köyü mevkisinde şüphelilerin bulunduğu araçta yapılan aramada 12 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait 12 şarjör ile 2 cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor" denildi. - SİİRT

Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 10:53 Kaynak: İHA
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