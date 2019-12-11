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Siirt'te silah kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Siirt'te düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda, 12 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

Siirt'te silah kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı, System.String[]

Siirt'te düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda, 12 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, T.G. ve C.A'nın Batman'dan Siirt'in Kurtalan ilçesine çok sayıda ruhsatsız tabanca getirerek piyasaya süreceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin Siirt-Batman il sınırında müşterilerle buluşacağı bilgisini alan ekipler, Kurtalan ilçesine bağlı Yunuslar köyü mevkisinde şüphelilerin bulunduğu aracı durdurdu.

Araçta, 12 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait 12 şarjör ile 2 cep telefonu bulundu.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 09:36 Kaynak: AA
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