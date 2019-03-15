Son Dakika Haberleri: Siirt'te Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Siirt'te Silah Kaçakçılığı Operasyonu

14 dakika önce

Siirt'te düzenlenen operasyonda, biri uzun namlulu 3 silah ele geçirildi.

Siirt'te Silah Kaçakçılığı Operasyonu, System.String[]
Siirt'te düzenlenen operasyonda, biri uzun namlulu 3 silah ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde C.K. ile Kurtalan ilçesinde M.Ö. ve S.N'nin ruhsatsız silah ve mühimmat satmaya çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Kurtalan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda S.N. yakalandı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramada kalaşnikof tüfek, buna ait 3 şarjör, biri ruhsatsız 2 tabanca ve bu silahlara ait 6 şarjör, 220 kalaşnikof fişeği, 282 tabanca fişeği, silah üstü dürbün, tabancalara ait 19 susturucu aparatı, kalaşnikof silaha ait üst kapak takımı ve cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.N'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 03:48 Kaynak: AA

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