Siirt'te silah kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika

Siirt'te düzenlenen silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda, ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Kurtalan'da ikamet eden B.D'nin silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 35 fişek, 2 şarjör, 2 bıçak ve 10 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltın alınan B.D'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.