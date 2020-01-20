Siirt'te silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 1 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 1 kişi yakalandı - Son Dakika

Siirt'te silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 1 kişi yakalandı

6 saat önce

Siirt'te düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Siirt'te silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 1 kişi yakalandı, System.String[]

Siirt'te düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.


Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Siirt İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, Siirt ili Kurtalan ilçesi Akdem köyünde ikamet eden Y.Y. isimli şahsın haksız kazanç elde etmek maksadıyla Kurtalan ilçesi Gözpınar köyü ve çevresinde silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı, şahsın elinde ruhsatsız silah ve mühimmatlar bulunduğu, satmak için müşteri arayışında olduğu bilgisi alınmış olup operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, adli makamlardan alınan arama ve el koyma kararına istinaden, şüphelinin evinde ve eklentilerinde yapılan arama sonucu; bir adet ruhsatsız Keleşnikof marka uzun namlulu silah, 4 adet Kaleşnikof şarjörü, 77 adet 7.62 milimetre Keleşnikof fişeği, 3 adet 7.65 tabanca fişeği ve bir adet cep telefonu ele geçirilmiştir. Söz konusu olayla ilgili Kurtalan Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda ele geçirilen suç unsuru malzemelere el konularak şüpheli hakkında 6136 Sayılı ateşli silahlar, bıçaklar ve diğer aletler hakkında kanun kapsamında gerekli yasal işlem başlatılmıştır" denildi. - SİİRT

Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 03:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Öğrencilerin vücuduna sıcak soba maşası değdiren öğretmen açığa alındı
Eşini boşanmaktan vazgeçmediği için vurmuş Nakşibendi Şeyhi Çevik'in katil zanlısı: Sosyal medya mesajları için öldürdüm Uluslararası hukuk firmasında avukatlar arasındaki tartışma kanlı bitti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 21:51:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Siirt'te silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 1 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]