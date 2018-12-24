Siirt'te Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Siirt ve Batman İl Jandarma Komutanlıkları ekiplerince yapılan operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Siirt ve Batman İl Jandarma Komutanlıkları ekiplerince yapılan operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.



Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, Batman'da ikamet eden Y.Ö. ve A.Ö. isimli şüphelilerin, haksız kazanç elde etmek maksadıyla ellerinde bulundurdukları ruhsatsız silah ve mühimmatları satmak için müşteri arayışında oldukları yönünde bilgiler elde edildiği belirtildi. Açıklamada, bilgiler üzerine Siirt İl Jandarma Komutanlığı Şube Müdürlüğü ve Batman İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleriyle, Batman'da ikamet eden şüphelilerin ikamet ettikleri ev ve eklentilerinde arama yapıldığı bildirildi. Açıklamada, "Aramada, 1 adet Kaleşnikof marka otomatik piyade tüfeği, 120 adet kaleşnikof piyade tüfeğine ait dolu fişek, 2 adet Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 adet 7,65 milimetre çapında tabanca, 2 adet 7,65 milimetre tabanca şarjörü, 43 adet 7,65 milimetre çapında dolu tabanca fişeği, 100 adet 9 milimetre çapında dolu tabanca fişeği ele geçirilmiştir. Söz konusu olayla ilgili olarak ele geçirilen silah ve mühimmatlara el konularak Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmiş olup, alınan talimatlar doğrultusunda şüpheli şahıslar hakkında gerekli soruşturma işlemleri başlatılmıştır. Siirt İl Jandarma Komutanlığı başta terörle mücadele görevleri olmak üzere, kamu düzeni ve huzurun devamı ile genel emniyet ve asayişin sağlanması için milletinin emrinde kararlılıkla görevine devam etmektedir" denildi. - SİİRT

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