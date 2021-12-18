Siirt'te bir vatandaşı ateşli silahla yaralamaktan gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç ve suçlulara karşı kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Merkez Bahçelievler Mahallesi Atilla Koç Caddesi'nde iki gün önce M.S'nin yüzü maskeli bir kişi tarafından ateşli silahla yaralanmasına yönelik yürütülen adli tahkikatta, olayın failleri olduğu değerlendirilen 6 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı.