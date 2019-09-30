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Siirt'te silahlı kavga: 1 ağır yaralı

1 saat önce

Siirt'te bir oyun salonunda çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Siirt'te silahlı kavga: 1 ağır yaralı, System.String[]

Siirt'te bir oyun salonunda çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre olay, kent merkezi Aydınlar Caddesi Botan pasajındaki bir oyun salonunda meydana geldi. İki kişi arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı sözlü tartışma başladı. Tartışmanın büyümesiyle 19 yaşındaki Hasan N., belinden çıkardığı silahı 18 yaşındaki Ramazan Ç.'ye doğrultarak ateşledi.


Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Ramazan Ç., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Ameliyata alınan gencin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.


Hasan N. gözaltına alınırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - SİİRT

Aydınlar, Siirt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 03:57 Kaynak: İHA
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