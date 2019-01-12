Siirt'te Silahlı Kavga: 1 Ölü
30 dakika önce
Siirt'te çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.
Siirt
'te çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.
Edindiğimiz bilgilere göre, olay akşam saatlerinde Siirt merkeze bağlı Bayraktepe köyünde meydana geldi. İddiaya göre, K.Ş. adlı kişi yakını olduğu belirtilen Mürşit Özbey ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle K.Ş. isimli kişi beylik tabancasıyla Mürşit Özbey'i vurdu. Ağır yaralanan Özbey, kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli K.Ş. daha sonra jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor - SİİRT
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 08:00 Kaynak: İHA
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