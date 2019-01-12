Son Dakika Haberleri: Siirt'te Silahlı Kavga: 1 Ölü

Siirt'te Silahlı Kavga: 1 Ölü

30 dakika önce

Siirt'te çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.

Siirt'te Silahlı Kavga: 1 Ölü, System.String[]
Siirt'te çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.

Edindiğimiz bilgilere göre, olay akşam saatlerinde Siirt merkeze bağlı Bayraktepe köyünde meydana geldi. İddiaya göre, K.Ş. adlı kişi yakını olduğu belirtilen Mürşit Özbey ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle K.Ş. isimli kişi beylik tabancasıyla Mürşit Özbey'i vurdu. Ağır yaralanan Özbey, kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli K.Ş. daha sonra jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor - SİİRT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 08:00 Kaynak: İHA

Siirt, 3. Sayfa
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