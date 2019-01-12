Siirt'te Silahlı Kavga: 1 Ölü

Siirt'te tartıştığı kuzenini tabancayla öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Siirt'te tartıştığı kuzenini tabancayla öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.



İddiaya göre, merkez Bayraktepe köyünde K.Ş. ile kuzeni Mürşid Özbey (67) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.Ş, Özbey'i tabancayla ateş ederek yaraladı.



Siirt Devlet Hastanesine kaldırılan Özbey, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Katil zanlısı K.Ş. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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