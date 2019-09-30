Siirt'te silahlı kavga: 1 yaralı

Siirt'te iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aydınlar Caddesi'nde iki kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada silahla yaralanan 18 yaşındaki R.Ç, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Olayla ilgili H.N. gözaltına alındı. H.N'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.