Son Dakika Haberleri: Siirt'te silahlı kavga: 1 yaralı
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Siirt'te silahlı kavga: 1 yaralı

1 saat önce

Siirt'te iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Siirt'te silahlı kavga: 1 yaralı, System.String[]

Siirt'te iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aydınlar Caddesi'nde iki kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada silahla yaralanan 18 yaşındaki R.Ç, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Olayla ilgili H.N. gözaltına alındı. H.N'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Aydınlar, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 03:44 Kaynak: AA
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