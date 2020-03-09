Siirt'te silahlı saldırıda yaralanan Ayaz hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Siirt'te silahlı saldırıda yaralanan Ayaz hayatını kaybetti - Son Dakika

Siirt'te silahlı saldırıda yaralanan Ayaz hayatını kaybetti

6 saat önce

Siirt'in Kurtalan ilçesinde silahlı saldırıda ağır yaralanan Fahrettin Ayaz yaşamını yitirdi.

Siirt'te silahlı saldırıda yaralanan Ayaz hayatını kaybetti, System.String[]

Siirt'in Kurtalan ilçesinde silahlı saldırıda ağır yaralanan Fahrettin Ayaz yaşamını yitirdi.

Yaklaşık 10 gün önce yeğeni Suat Ayaz ile silahlı saldırıya uğrayan Fahrettin Ayaz, tedavi gördüğü Siirt Devlet Hastanesinde yaşam mücadelesini kaybetti.

Hastane morgundan alınan Ayaz'ın cenazesi Kurtalan'da toprağa verildi.

Suat Ayaz, Kurtalan, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 04:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AB, Türkiye ile Göçmen Geri Kabul Anlaşması için ortak çalışma heyeti kurdu
Koronavirüsün 237 can aldığı İran'da ilk kez bir şehir karantinaya alındı Fransa Kültür Bakanı Franck Riester, yeni tip koronavirüse yakalandı Osman Kavala, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklandı

Son Dakika Haberleri
23:15 Osman Kavala 'casusluk' suçundan tutuklandı
23:13 KÜÇÜKÇEKMECE'DE MOTOSİKLET OTOMOBİLE ÇARPTI
23:12 AB, Türkiye ile Göçmen Geri Kabul Anlaşması için ortak çalışma heyeti kurdu
23:12 İZMİR Bakan Pakdemirli: Kırsalda kadın olmadan, baca tütmüyor
23:11 İdlib'de yaralanan asker babaevine getirildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 23:18:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Siirt'te silahlı saldırıda yaralanan Ayaz hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]