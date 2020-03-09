Siirt'te silahlı saldırıda yaralanan Ayaz hayatını kaybetti - Son Dakika

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Siirt'te silahlı saldırıda yaralanan Ayaz hayatını kaybetti
6 saat önce
Siirt'in Kurtalan ilçesinde silahlı saldırıda ağır yaralanan Fahrettin Ayaz yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 04:32 Kaynak: AA
Siirt'in Kurtalan ilçesinde silahlı saldırıda ağır yaralanan Fahrettin Ayaz yaşamını yitirdi.
Yaklaşık 10 gün önce yeğeni Suat Ayaz ile silahlı saldırıya uğrayan Fahrettin Ayaz, tedavi gördüğü Siirt Devlet Hastanesinde yaşam mücadelesini kaybetti.
Hastane morgundan alınan Ayaz'ın cenazesi Kurtalan'da toprağa verildi.
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