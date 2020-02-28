Siirt'te silahlı saldırıya uğrayan amca ve yeğeni ağır yaralandı - Son Dakika

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Siirt'te silahlı saldırıya uğrayan amca ve yeğeni ağır yaralandı
6 saat önce
Siirt'in Kurtalan ilçesinde kahvehanede oturdukları sırada silahlı saldırıya uğrayan amca ve yeğeni ağır yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:59 Kaynak: İHA
Siirt'in Kurtalan ilçesinde kahvehanede oturdukları sırada silahlı saldırıya uğrayan amca ve yeğeni ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Kurtalan kent merkezinde meydana geldi. Kahvehanede oturan Suat A. (26) ile Fahrettin A. (33) henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Amca yeğen oldukları öğrenilen yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Devlet Hastanesine sevk edilen yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
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