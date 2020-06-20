Siirt'te sınava katılım oranı yüksek oldu - Son Dakika

Siirt Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yüksek katılım olduğunu söyledi.

Edip, yaptığı açıklamada, merkez, Kurtalan, Şirvan, Baykan, Pervari, Eruh ve Tillo ilçelerinde 142 merkezde sınav yapıldığını belirtti.

Edip, "İl genelinde sınava katılım oranı bir önceki senelere oranla yüksek oldu. Sınav süresince kurallara uyan tüm öğrenci ve velilere, sınavın başarılı bir şekilde tamamlanmasında büyük emek veren mesai arkadaşlarıma, okul müdürleri ve sınavda görev alan tüm personel, polis ve jandarma mensuplarımıza teşekkür ederim." dedi.