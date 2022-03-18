Siirt'te sınavda başarı gösteren öğrenciler ödüllendirildi - Son Dakika
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Siirt'te sınavda başarı gösteren öğrenciler ödüllendirildi

18.03.2022 15:02
Siirt'te sınavda başarı gösteren öğrenciler ödüllendirildi

Siirt'te İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen sınavda dereceye giren öğrenciler ödüllendirdi.

Siirt'te İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen sınavda dereceye giren öğrenciler ödüllendirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip'in öncülüğünde 30 Aralık 2021'de düzenlenen İl Geneli İzleme Sınavı'nda her kademede ilk 5'e giren öğrencilere yönelik İl Milli Eğitim Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Şube Müdürü Aytaç İğrek, törende yaptığı konuşmada, 16 bin öğrencinin katıldığı sınavın sorunsuz geçtiğini söyledi.

Emeği geçenlere teşekkür eden İğrek, "Öğrencilerin yaşam becerisi kazanmaları bizler için çok önemlidir. Milli ve manevi değerlere bağlı olmaları ve tüm bunların yanında akademik başarı kazanmalarını önemsiyoruz." diye konuştu.

İl Milli Eğitim müdür yardımcıları ve şube müdürlerinin katıldığı törende dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

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milli eğitim bakanlığı, Aralık, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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