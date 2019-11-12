Son Dakika Haberleri: Siirt'te sit alanda izinsiz kazı yapan 5 kişi yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te sit alanda izinsiz kazı yapan 5 kişi yakalandı - Son Dakika

Siirt'te sit alanda izinsiz kazı yapan 5 kişi yakalandı

7 saat önce

Siirt'in Kurtalan ilçesi Gökdoğan köyü Yunuslar mezrasında izinsiz kazı yaptıkları tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı.

Siirt'te sit alanda izinsiz kazı yapan 5 kişi yakalandı, System.String[]

Siirt'in Kurtalan ilçesi Gökdoğan köyü Yunuslar mezrasında izinsiz kazı yaptıkları tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı.


Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kültür miraslarının korunması ve izinsiz kazı faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyonların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; Siirt ili Kurtalan ilçesi Gökdoğan köyü Yunuslar mezrası bölgesinde bulunan 1'inci derece arkeolojik sit alanında M.K., A.Y., N.Ü., Y.K. ve M.Y. isimli şüpheli şahısların haksız kazanç elde etmek maksadıyla ellerinde bulunan dedektörler ile izinsiz kazı faaliyeti yürüttükleri bilgisi alınmıştır. Konu ile ilgili olarak Kurtalan Cumhuriyet Savcısına bilgi verilmiş olup, Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda bölgede icra edilen operasyon sonucu 5 şüpheli şahıs ile birlikte, bir adet define arama dedektörü, bir adet kazma, bir adet kürek, bir adet tarihi eser niteliği bulunduğu değerlendirilen metal obje, 4 adet şüphelilere ait cep telefonu ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak ele geçirilen malzemelere el konularak, Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmiş olup, alınan talimatlar doğrultusunda 5 şüpheli gözaltına alınmış ve şüpheli hakkında gerekli soruşturma işlemleri başlatılmıştır" denildi. - SİİRT

Yunuslar, Kurtalan, Siirt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:51 Kaynak: İHA
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