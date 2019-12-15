Siirt'te "Siyer-i Nebi" yarışması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Siirt'te 'Siyer-i Nebi' yarışması - Son Dakika

Siirt'te "Siyer-i Nebi" yarışması

6 saat önce

Siirt'te, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Siirt Şubesi tarafından lise öğrencileri arasında "Siyer-i Nebi" yarışması yapıldı.

Siirt'te

Siirt'te, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Siirt Şubesi tarafından lise öğrencileri arasında "Siyer-i Nebi" yarışması yapıldı.


Siirt AGD Temsilcisi Bilal Şirin yaptığı açıklamada, Türkiye geleni yapılan sınava yoğun ilgi olduğunu söyledi.


Sınavda dereceye gireceklere ödüller verileceğini belirten Şirin, şunları kaydetti:


"Siirt'te bugün merkez ve 4 ilçede 8 okulda yapılan sınavlara bin 980 öğrenci katıldı. Öğrencilere daha önce kendilerine hediye edilen kitaptan sorumlu tutuldular. Türkiye genelinde dereceye girecek öğrencilere bin ile 5 bin liraya kadar ödül verilecek. Siirt'te ki yarışmalarda ise yüz ile 500 liraya kadar para ödül verilecek."

Şirin, ödüllerin 31 Aralık'ta Siirt Üniversitesi merkez kampüsünde yapılacak olan Mekke'nin Fethi programda takdim edileceğini dile getirdi.

Anadolu Gençlik Derneği, Türkiye, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 01:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ücretli poşet uygulaması sonucu yurt genelinde poşet kullanımı yüzde 77 düştü
Google'dan Türkiye için lisans durdurma uyarısı Vatandaşlara önemli uyarı! 3-6 ve 7 numara plastiklerden uzak durun Türkiye acil kodla istemişti! İHA ve SİHA'lar KKTC'ye geldi

Son Dakika Haberleri
20:24 Ereğli'de mağazadan hırsızlık yaparken yakalanan zanlılar serbest bırakıldı - Son Dakika
20:23 Diyarbakır kaya mezarlarda süryanice kitabeler bulundu - Son Dakika
20:20 Görevden uzaklaştırılan HDP'li Kızıltepe Belediye Başkanı Yılmaz tutuklandı - Son Dakika
20:19 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Barış Pınarı Harekatı) Burada bir terör devleti kurma projesi... - Son Dakika
20:19 (Ek Bilgi ve Görüntülerle)KIZGIN MÜŞTERİ TEKEL BAYİSİNİ BASARAK 1 KİŞİYİ YARALADI; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika
19:50 HDP'li eski Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz tutuklandı - Son Dakika
19:49 Amca çocukları arasında korkunç kavga: 2 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2019 20:25:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Siirt'te "Siyer-i Nebi" yarışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]