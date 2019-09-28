Son Dakika Haberleri: Siirt'te sobacılar kış hazırlığına başladı
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Siirt'te sobacılar kış hazırlığına başladı

1 saat önce

Siirt'te hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte Helvacılar Çarşısı'nda soba esnafı sac soba yaparak kışa hazırlık çalışmalarına başladı.

Siirt'te sobacılar kış hazırlığına başladı, System.String[]

Siirt'te hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte Helvacılar Çarşısı'nda soba esnafı sac soba yaparak kışa hazırlık çalışmalarına başladı.


Siirt'te hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kış hazırlıkları sürerken, sobacılar kışlık soba üretimine başladı. Saç soba imalatının bizzat kendileri tarafından yapıldığını belirten Şükrü Oduncu adlı satıcı, havaların soğumasıyla birlikte soba satışlarında artış yaşandığını dile getirdi. Oduncu, "Saç sobalarını daha çok köylüler alıyor. Göçebelerin yaylalardan dönüşleriyle satışlarımızda hareketlilik yaşandı. Saç sobasını 120-150 lira arasında satıyoruz. Kömür sobası fiyatları ise 400 liradan başlayarak, 600 liraya kadar değişiyor" dedi. - SİİRT

Siirt, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 01:21 Kaynak: İHA
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