Siirt'te sobadan sızan gaz 5 kişiyi zehirledi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te sobadan sızan gaz 5 kişiyi zehirledi - Son Dakika

Siirt'te sobadan sızan gaz 5 kişiyi zehirledi

6 saat önce

Siirt'te 5 kişilik aile, sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeni ile zehirlendi.

Siirt'te sobadan sızan gaz 5 kişiyi zehirledi, System.String[]

Siirt'te 5 kişilik aile, sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeni ile zehirlendi. 2'si çocuk 5 kişi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, olay, merkeze bağlı İnkapı köyünde meydana geldi. 5 kişilik aile sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Kendilerine ulaşılmaması üzerine yakınları durumu durumu 112 acil sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Abbas Sevimsiz ile eşi Hazal Amatı (44) ve çocukları Adem (21), Özlem (9), Rojin Sevimsiz'in (8) sobadan sızan gaz nedeni ile zehirlendiği belirlendi. Zehirlenen vatandaşlar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - SİİRT

Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:25 Kaynak: İHA
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