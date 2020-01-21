Siirt'te sobadan sızan gazdan zehirlenen aynı aileden 6 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Siirt'te sobadan sızan gazdan zehirlenen aynı aileden 6 kişi hastaneye kaldırıldı

6 saat önce

Siirt'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 3'ü çocuk 6 kişi tedavi altına alındı.

Siirt'te sobadan sızan gazdan zehirlenen aynı aileden 6 kişi hastaneye kaldırıldı, System.String[]

Siirt'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 3'ü çocuk 6 kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Eruh ilçesi Okçular köyünde yaşayan İdris (43), Zehra (42), Kadri (19), Melek (11), Mehmet (9) ve Mihriban Coşkun'dan (9) bir süre haber alamayan komşuları eve geldi.

Kapıyı kırıp içeri giren komşular, aile fertlerini baygın halde bulunca durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendikleri belirlenen 6 kişiyi ilk müdahalenin ardından Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Okçular, Siirt, Eruh, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:10 Kaynak: AA
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