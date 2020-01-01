Siirt'te sobadan zehirlenen 5 kişi hastanelik oldu - Son Dakika

Siirt'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.



Edinilen bilgiye göre olay, Alan Mahallesi'nde meydana geldi. Leyla İ., Gülistan İ., Şilan İ., Ğazal İ. ve Evin İ., sabah kalktıklarında baş dönmesi ve mide bulantısı şikayeti yaşayınca durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede 5 kişinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiklerini tespit etti. 5 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldıkları Siirt Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.



Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - SİİRT