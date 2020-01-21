Siirt'te sobadan zehirlenen 6 kişi hastanelik oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te sobadan zehirlenen 6 kişi hastanelik oldu - Son Dakika

Siirt'te sobadan zehirlenen 6 kişi hastanelik oldu

6 saat önce

Siirt'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3'ü çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Siirt'te sobadan zehirlenen 6 kişi hastanelik oldu, System.String[]

Siirt'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3'ü çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre olay, Eruh ilçesi Okçular köyünde meydana geldi. Okçular köyünde yaşayan 6 kişilik Coşkun ailesi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Baba İdris Coşkun (42), anne Zehra (48) ve çocukları Melek (11), Kadri (19), Mihriban (9) ve Mehmet (9) olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardın Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Okçular, Siirt, Eruh, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 09:30 Kaynak: İHA
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