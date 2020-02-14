Siirt'te soğuk havalar helva satışını arttırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Siirt'te soğuk havalar helva satışını arttırdı - Son Dakika

Siirt'te soğuk havalar helva satışını arttırdı

6 saat önce

Siirt'te etkili olan soğuk hava vatandaşları helva ve tahine yöneltti.

Siirt'te soğuk havalar helva satışını arttırdı, System.String[]

Siirt'te etkili olan soğuk hava vatandaşları helva ve tahine yöneltti. Özellikle kış aylarında vücut ısısını koruyan ve uzun süre tokluk hissi veren helva ve tahine talep artmaya başladı.


Siirt'te etkili olan soğuk havalar, hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, vatandaşlar da kendilerini soğuktan korumak için farklı yöntemlere başvurmaya başladı. Kentte kış aylarında vücut ısısını koruyan ve uzun süre tokluk hissi veren tahin ile pekmeze talep arttı. Esnaflardan Rıdvan Ören, helva ve tahine olan ilginin fazla olmasını ise vücut ısısını koruyup tok tutmasına bağladı. Satışların büyük ölçüde arttığını aktaran Ören, soğuk havalar ile birlikte insanların üşüdüğünü ve enerji ihtiyacı nedeni ile vatandaşların tahin ile helvaya rağbet gösterdiğini söyledi. Ören, "Helvacılık bizim dededen kalan bir mesleğimizdir. 1902 yılından itibaren rahmetli dedem ve babam ve biz şu an devam ettirmekteyiz. Elimizden geldiği kadar kaliteli ürün üretmeye çalışıyoruz. Tahinin ham maddesi susamdır. Tahin insan sağlığına çok faydalıdır. Özellikle kış aylarında çok faydalı bir besindir. Kalp sağlığı, bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. Dolayısıyla kış aylarında tercih edilmektedir. Helva da aynı helvanın ham maddesi şeker ve tahin olduğu için insan sağlığına çok faydası vardır. Genelde kırsal kesim tüketiyor helva ve tahini. İnsan vücudunu sağlıklı ve sıcak tuttuğu için kış aylarında daha çok tüketiliyor" dedi.


Kışın vazgeçilmez lezzeti olan tahin ve helva almaya geldiğini belirten müşterilerden Nusret Kılıçvuran, helvayı evlerinden eksik etmediklerini söyledi. Kılıçvuran, "Tahin almaya gelmişim. Bu tahinleri hep tavsiye ediyoruz. Yiyoruz. Kışın tüketiyoruz, çok faydalıdır" diye konuştu.


Sıcak tuttuğu için evlerinden helva ve tahini eksik etmediklerini vurgulayan Selami Evin adlı müşteri ise "Kışta biz tahin almaya geliyoruz. Kışın daha fazla tüketiyoruz" şeklinde konuştu. - SİİRT

Siirt, Ören, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 11:55 Kaynak: İHA
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