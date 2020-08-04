Siirt'te sokağa çıkma yasağı - Son Dakika

Siirt'in Eruh ilçesine bağlı 5 köyde, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenecek operasyon nedeni ile sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı, Eruh İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, işbirlikçilerinin yakalanması, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarının bulunması, malzemelerinin ele geçirilerek tahrip edilmesi maksadıyla operasyonel faaliyet icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyonel faaliyetler esnasında, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile emniyetli şekilde seyahat etme hürriyetinin ortadan kalkacağı değerlendirildiğinden, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla, 5542 İl İdaresi Kanunun 11/A ve 11/C maddesi gereğince Eruh ilçesine bağlı Dadaklı, Dönerdöver, Dağdöşü, Gülburnu ve Özlüpelit köyü ile sınırlı olmak üzere, 4 Ağustos 2020 günü saat 09.00'dan ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir" denildi.

(Selami Deniz/İHA)