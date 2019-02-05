Son Dakika Haberleri: Siirt'te Sokağa Çıkma Yasağı Kaldırıldı

Siirt'te Sokağa Çıkma Yasağı Kaldırıldı

1 saat önce

Siirt'in Baykan ve Şirvan ilçelerine bağlı bazı bölgelerinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Siirt'te Sokağa Çıkma Yasağı Kaldırıldı, System.String[]
Siirt'in Baykan ve Şirvan ilçelerine bağlı bazı bölgelerinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, sokağa çıkma yasağına uyan vatandaşlara teşekkür edildi. Açıklamada, "Bölücü terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Sarıyurt, Bölücek Mahallesi ve Kasımlı köyü ile Şirvan ilçesine bağlı Kömürlü, Ormanbağı köylerinde 28 Ocak 2019 günü ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırılmıştır" denildi. - SİİRT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:11 Kaynak: İHA

Şirvan, Baykan, Siirt, 3. Sayfa
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