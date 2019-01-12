Siirt'te Sokak Hayvanları Artık Üşümeyecek
21 dakika önce
Siirt Belediyesince kentte bulunan sokak hayvanları ile ilgili olarak ihtiyaç duyulan hayvan barınağının inşa çalışmalarında sona gelindiği belirtildi.
Siirt
Belediyesince kentte bulunan sokak hayvanları ile ilgili olarak ihtiyaç duyulan hayvan barınağının inşa çalışmalarında sona gelindiği belirtildi.
Hayvanların rahat yaşamalarını ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını sağlamak için hayvan barınağının yapımında sona gelindiğini belirten Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun
Dilşad Taşkın, sokak hayvanlarının mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamak amacıyla Eruh
yolu üzeri Gökçebağ
beldesi mevkiinde hazineye ait 41 dönümlük arazi tahsil edilerek hayvan barınağının yapım çalışmalarında sona gelindiğini dile getirdi. Taşkın, "Başıboş hayvanlar ile ilgili çalışmaların daha verimli bir hale getirilmesi amacı ile hazırlamış olduğumuz hayvan barınağı projemizde sona gelindi. Yapılacak olan hayvan barınağımızda klinik binası, yemek hazırlama bölümü, karantina bölümü, kedi evlerimiz ve açık gezinti alanlarımız olacak. Yeni merkezimizde tedavi, bakım ve rehabilitasyonları yapılacaktır" dedi. - SİİRT
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 10:46 Kaynak: İHA
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