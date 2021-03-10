Siirt'te sokak kedileri için korunaklı barınaklar yapıldı - Son Dakika

Siirt Belediyesi, sokak kedilerinin kış şartlarından etkilenmeden yaşamlarını sürdürebilmeleri için park ve bahçelere modern barınaklar yerleştirdi.

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince, Siirt 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Güres Caddesinde, önceden tespit edilen alanlara barınak yerleştirildi, kedi maması bırakıldı.

Veteriner Hekim Veysel Sabri Oktay, sokak hayvanlarını kış şartlarından korumak için kentin 5 noktasına modern barınaklar yerleştirildiğini belirtti.

Daha önce de benzer çalışmalar yaparak vatandaşların dikkatini sokak hayvanlarına çektiklerini dile getiren Oktay, şunları kaydetti:

"Siirt Belediyesi olarak sokak hayvanlarının korumasına yönelik beslenme odaklı projeler geliştirdik. Kedi evleri projemizle de sokak kedilerine yönelik modern barınak yaptırdık. Bu barınakları kedileri hem yağmurdan hem de yaz aylarında sıcaktan korumak için tasarlandı. Ayrıca sokaktaki insanların ve sokak köpeklerinin vereceği zarardan korunmak için tasarlanan bu barınakları kedilerin yoğun olduğu cadde ve yeşil alanlara bıraktır. Tüm vatandaşların sokak hayvanlarına yönelik duyarlı olmalarını bekliyoruz. Bu tür sosyal sorumluluk projelerimiz devam edecek."

Esnaflar da emeği geçenlere teşekkür ederek, barınaklara yem bırakarak projeye destek çıktı.