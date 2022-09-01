Siirt'te 7 aylık trafik bilançosu korkuttu: 4 ölü, 456 yaralı - Son Dakika
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Siirt'te 7 aylık trafik bilançosu korkuttu: 4 ölü, 456 yaralı

01.09.2022 10:07
Siirt'te 7 aylık trafik bilançosu korkuttu: 4 ölü, 456 yaralı

Siirt'te son 7 aylık trafik kazası bilançosu korkuttu.

Siirt'te son 7 aylık trafik kazası bilançosu korkuttu. Meydana gelen 527 kazada 4 kişi öldü, 456 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı istatistiklerine göre, Siirt'te son 7 ayda kaza bilançosu korkuttu. 527 kazada 4 kişi öldü, 456 kişi yaralandı. Kazaların 4'ü ölümlü, 456'sı yaralanmalı olurken 219'u ise maddi hasarlı olduğu açıklandı. Kazalar aylara göre ocak ayında maddi hasarlı 37, yaralanmalı kaza 42, yaralı sayısı ise 61. Şubat ayında maddi hasarlı 26, yaralanmalı kaza 42, yaralı sayısı ise 55. Mart ayında maddi hasarlı 32, yaralanmalı kaza 40, yaralı sayısı ise 51 kişi. Nisan ayında maddi hasarlı 28, ölümlü ve yaralanmalı kaza 53, yaralı sayısı ise 81. Mayıs ayında maddi hasarlı 32, yaralanmalı kaza 61, yaralı sayısı ise 90 kişi. Haziran ayında maddi hasarlı 37, ölümlü ve yaralanmalı 38, ölü sayısı 4, yaralı sayısı ise 58 kişi. Temmuz ayında maddi hasarlı 27, yaralanmalı kaza 322, yaralı sayısı ise 60 kişi olduğu açıklandı.

Sürücü hataları ve kaza nedenleri

Trafik kazalarında en sık görülen sürücü hataları ise şöyle sıralandı; araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek olarak belirtildi. - SİİRT

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Kaynak: İHA

Tragger, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te 7 aylık trafik bilançosu korkuttu: 4 ölü, 456 yaralı - Son Dakika

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