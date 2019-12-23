Siirt'te sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Siirt'te sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan 2 kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alındıSiirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, sosyal medya hesaplarından 'Bölücü terör örgütü propagandası yapma,...

Siirt'te sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan 2 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı


Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, sosyal medya hesaplarından 'Bölücü terör örgütü propagandası yapma, Türkiye Cumhuriyeti devletini, kurum ve kuruluşlarını aşağılama, suç ve suçluyu övme' suçlarını işlediği tespit edilen 2 şüpheli şahıs, Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili adli soruşturma devam etmektedir" denildi. - SİİRT

Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 01:21 Kaynak: İHA
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