Siirt'te, sosyal medyada terör propagandasına 5 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Siirt'te, sosyal medyada terör propagandasına 5 gözaltı - Son Dakika

Siirt'te, sosyal medyada terör propagandasına 5 gözaltı

6 saat önce

SİİRT'te, sosyal medya hesaplarında terör örgütü propagandası yapan 5 kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Siirt'te, sosyal medyada terör propagandasına 5 gözaltı, System.String[]

SİİRT'te, sosyal medya hesaplarında terör örgütü propagandası yapan 5 kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Kurtalan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sosyal medya hesaplarında terör propagandası yapanların tespitine yönelik çalışma başlatıldı. Terörle mücadele ekiplerince, sosyal medya hesaplarında terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları tespit edilen 5 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.


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Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 04:27 Kaynak: DHA
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