Siirt'te sözde lider düzeydeki PKK'lı terörist teslim oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te sözde lider düzeydeki PKK'lı terörist teslim oldu - Son Dakika

Siirt'te sözde lider düzeydeki PKK'lı terörist teslim oldu

6 saat önce

Siirt'te PKK terör örgütünden kaçan bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Siirt'te sözde lider düzeydeki PKK'lı terörist teslim oldu, System.String[]

Siirt'te PKK terör örgütünden kaçan bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.


Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kampından kaçan sözde lider düzeyindeki terörist, jandarmanın ikna çabaları sonucu teslim oldu. Açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Diyarbakır'da faaliyet gösterdikten sonra sorumlu düzeyde Suriye'deki kamplarda görevlendirilen terörist ile iletişime geçerek teslim olması konusunda ikna etti. Bunun üzerine Suriye'den kaçan PKK'lı terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristin jandarmadaki işlemleri sürüyor" denildi. - SİİRT

Siirt, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 12:39 Kaynak: İHA
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