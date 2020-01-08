Siirt'te, sözde lider seviyesinde olan PKK'lı terörist teslim oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Siirt'te, sözde lider seviyesinde olan PKK'lı terörist teslim oldu - Son Dakika

Siirt'te, sözde lider seviyesinde olan PKK'lı terörist teslim oldu

6 saat önce

SURİYE ve Diyarbakır bölgesinde terör örgütünün sözde lider seviyesinde olan PKK'lı terörist, Siirt'te güvenlik güçlerine teslim oldu.

Siirt'te, sözde lider seviyesinde olan PKK'lı terörist teslim oldu, System.String[]

SURİYE ve Diyarbakır bölgesinde terör örgütünün sözde lider seviyesinde olan PKK'lı terörist, Siirt'te güvenlik güçlerine teslim oldu.

İl Jandarma Komutanlığı'nca yurt içi ve yurt dışında terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda faaliyet gösteren teröristlerin teslim olmasına yönelik başlatılan çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda ikna çalışmalarıyla terör örgütü içerisinde sözde lider seviyesinde olan, Suriye'de ve Diyarbakır'da faaliyet gösteren terörist, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim oldu.


Suriye, Siirt, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 11:10 Kaynak: DHA
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