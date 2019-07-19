Siirt'te spor kompleksi hizmete girdi

Siirt Valiliği
İl Özel İdaresi tarafından takımların altyapı çalışmalarına yönelik, içinde kamp ve eğitim tesisi ile sosyal etkinliklerin yapılabileceği 5 milyon 320 bin liraya mal olan Spor
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kompleksi faaliyete girdi.
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve İl Özel İdarespor Kulüp Başkanı Hifzullah Canpolat, Valilik Eğitim Dinlenme Sosyal ve Spor Tesisinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Takımın mali durumu, transfer ve altyapı çalışmaları hakkında bilgi veren Canpolat, Vali Ali Fuat Atik
'in çabalarıyla Siirt'e kazandırılan tesisin kentteki amatör spor varlığını daha da artıracağını kaydetti.
Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) mücadele eden Siirtspor
'un eski teknik sorumlusu Ahmet Erten
'le yola devam kararı aldıklarını aktaran Canpolat, şunları aktardı:
"Önümüzdeki aylarda kongreye giderek İl Özel İdarespor yönetimini oluşturacağız. Yeni sezonda istişare ve danışma meclisi kurmayı da planlıyoruz. İlimizde tüm iş adamlarını hatta il dışında yaşayan Siirtlileri de ziyaret ederek takıma katkı sunmaları çağrısında bulunacağız. Hedefimiz iyi bir bütçeyle isabetli transferler yaparak İl Özel İdarespor'u hak ettiği yere getirmektir. Takımın iyi bir yere gelmesi için herkesin desteğine ihtiyacımız var. Bir futbol takımı için alt yapının ne kadar önemli olduğunu bilerek bizim düzeyimizdeki takımlarda bile olmayan bir spor tesisini hayata geçirdik."
Spor tesisinin, şehir merkezine 10 kilometre uzaklıkta Kezer Çayı eteklerinde iki kısım halinde 25 dönümlük alanı kapsadığını dile getiren Canpolat, tesisin aynı zamanda diğer amatör takımların futbolcuları için de kamp ve eğitim alanı olarak düşündüklerini anlattı.
Canpolat, "5 katlı bina ve bu bina içinde alt katı sauna, yüzme havuzu, buhar odası, Türk hamamı ve fitness salonu mevcut. Ayrıca ilk üç katı yatak odası ve kafeterya olacak şekilde planlanan tesis 5 milyon 320 bin liraya mal oldu. Önümüzdeki aylarda başlayacağımız ikinci kısım tesis alanı ise spor sahası ve ek binayı kapsayacak." dedi.